Darování nějakého železa

Dobrý den,Hledám nějaké železo, ne nebojte se, nekradu železo ani měděné okapy a neodvážím je do sběru.Právě se stěhuji na novou adresu, kde jsem si dojednal internet od společnosti co je na páteřní síti.Takže mám 1Gb/s internet s veřejnou IP adresou.Strašně mě mrzí takový internet nevyužit na něco veřejného.Napadlo mě, že bych mohl zprovoznit nějaký server na nějakou krásnou skoro zapomenutou hru.Swat 4Call of Duty 2Call of Duty 4Call of Duty 5Quake 4Unreal Tournament 1999Unreal Tournament 2004Battlefield 2InsurgencyDon't Starve Together.atdBohužel, chytřejší už asi ví nemám žádný HW server,Takže bych chtěl požádat kdo má doma nějaké staré funkční železo co má aspoň 2Gb ram.Jestli by za cenu poštovného nedaroval. (Klidně bez disků ty mám)Kdo má a chtěl by tedy něco darovat může mě kontaktovat na Email: martin.j.92@email.cz PS: Samozřejmě že na server nainstaluji Linux.