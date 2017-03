Nefunkční myš nebo notebooky?

Zjistil jsem určitý problém s myšmi v bytě a notebooky . Myši jsou USB. Notebooky Macbook Pro, Dell a HP.

Zde jsou poznatky:

1. Herní myš nefunguje jen v levém portu Macbooku (má 2). Pouze je napájena, ale OS X dělá, jako by nebyla připojena.

2. Herní myš funguje sekaně v Dellu v USB 2.0 portu (Konkrétní port notebooku) . Například 2 sekundyfunguje normálně a 5 s pak kurzorem nelze hýbat, pak se to opakuje.

3. Jiné myši než Herní myš v USB 2.0 portu Dellu fungují OK.

4. V HP jdou všechny myši OK ve všech portech (i USB 2.0)

5. Jiné myši než Herní myš funguje v levém portu macbooku OK.

6. Pokud mezi myš a inkrimonované porty vložím USB hub, myši fungují.



Kde je problém?

Konkrétní otázky:

A) Proč hub způsobí, že myši jdou?

B), Liší se nějak pravý a levý port macbooku, že v levém Herním myš nejde?

C) Je problém v myši, když v obou noteboocích dělá problémy, ale jen v určitých portech? Jak vadná?

D) Je levý port macbooku nějak vadný, i když tam ostatní myši jdou?

E) je USB 2.0 port Dellu nějak vadný, i když tam jiné myši jdou OK?