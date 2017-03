Firefox pro Android - zobrazení mobilních verzí webů

Zdravim,



tady vsichni vsechno znaj - jde to? Jak?

Zkousel jsem doplnek Phony, ale ani jeden z nabidnutych useragentu nezabral.

Vzdy se aktivuje presmerovani z m.domena.cz na domena.cz a tam se prdne asi ten bajny responzivni design.

Na starem telefonu (nokia) se ty stranky bez problemu nactou, jen na tom androidim paskvilu si to mysli ze je to chytrejsi nez uzivatel a dela si to co chce.

Verze Firefoxu je 50.1.0 z repozitare F-Droid.



Dekuji



PS: prosim, nestojim o rady typu nepouzivej android, nainstaluj chrome apod.