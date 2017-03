GnuPG portable verze pro Windows

qwert: Jsi si úplně jistý že při instalaci "Gpg4Win Vanilla" se nepřidávají žádné informace do registru a že se nic nekopíruje do systémových složek? ne? Tak nepiš takové blbosti.

http://portableapps.com/apps/security/gpg-plugin-portable

Tohle bych taky nedoporučoval. kdo ví co to bude dělat...

Díky moc za to, že diskutuješ slušně a reaguješ na to, co je v diskusi napsáno, místo aby ses choval jako sprosťák, který si přečte dvě klíčová slova, z nich si stvoří svoji představu a tu následně znectí.Ano, jsem si stoprocentně jistý, že když rozbalím GPG4Win Vanilla nebo když ho nainstaluji ve virtuálu a pak překopíruji, tak se mi do registru ani do systémových složek nic špatného nedostane.Jinými slovy, umíš zamítnout doporučená řešení (obě funkční), ale na otázku samotnou odpovědět neumíš. Ještě že tu máme tak přínosné diskutéry.