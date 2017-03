Hentu hlupost RC522 by som nekupoval. Ma to relativne zlozite rozhranie a sice Classic nacitas, ale DESFire to nacitat nedokaze (aj ked by podla specifikacie malo).Ja mam dobre skusenosti s tymto (vyzera to podobne ako to co posielal MarSik):Jednoduche UART rozhranie a funguje spolahlivo.