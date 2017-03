Bude za pár let kvalitní, zaměstnatelný programátor nedostatkové zboží?

vysoké školy neprodukují kvalitní programátory. Ani střední odborné. To co příjde ze škol je odpad. Nesoustředění, těkaví lepïči kodu, u kterých ani nevíte jestli zítra do práce vůbec příjdou.



Stále více lidí programuje i když neměli žadné IT vzdělání, protože programátoři prostě chybí a jsou stále více dobře placení. Ovšem tito lidé už jsou většinou aspoň ve střední věku, 30-40 let.



Zájem u mladých o programování a IT všeobecně? Ano, jejich zájem začíná a končí tam kde jsou sociální sítě. Samozřejmě existují vyjímky, které potvrzují pravidlo.



Stále více a více je tedy programátorská sféra zaplněná hobbyisty, kteří jsou dobří, ale není jich nekonečno. Tudíž co bude v budoucnu? Budem dováže Indy, kde je opravdu neskutečný boom v programátorech? Nebo jak to vidíte vy, kteří už jste v praxi nějaký ten pátek?