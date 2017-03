Ano, je to nemozne ad-hoc. Pokud veskery traffic bude neustale zaznamenavany, tak z toho jde zjistit, ze spojeni bylo vytvoreno jako HTTP a na zacatku jde z hlavicek vycist, o co klient zadal. Ale pristup pomoci libpcap nepujde na sifrovane spojeni (protoze z packetu to proste nevyctes), na to je treba nejaka MITM proxy, pres kterou veskery traffic pujde.