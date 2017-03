Nejede daneelektronicky.cz

Nejede přístup na daňový portál MFČR přes adresu daneelektronicky.cz. Vypíše se chybová hláška:



502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.

There is a problem with the page you are looking for, and it cannot be displayed. When the Web server (while acting as a gateway or proxy) contacted the upstream content server, it received an invalid response from the content server.



Samotný portál jede, přes adresu adisepo.mfcr.cz.



(Posledně když jsem sem něco napsal o jiné nefunkčnosti tohoto portálu, bylo moje téma během 2 minut smazáno a závada na portálu odstraněna, takže i teď doufám v podobný scénář. Možná by nebylo od věci, kdyby někde na portálu byl přímý kontakt na adminy, ať jim to nemusím plakátovat na root)