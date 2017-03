Debian samba nefunguje

root@ithelp:/mnt/md1raid# smbstatus



Samba version 4.2.14-Debian

PID Username Group Machine Protocol Version

------------------------------------------------------------------------------

52542 mn-fm mn-fm 192.168.100.152 (ipv4:192.168.100.152:61185) SMB2_10



Service pid machine Connected at

-------------------------------------------------------

Test 52542 192.168.100.152 Mon Mar 27 09:24:16 2017



Registered MSG_REQ_POOL_USAGE

Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED

Locked files:

Pid Uid DenyMode Access R/W Oplock SharePath Name Time

--------------------------------------------------------------------------------------------------

52542 1000 DENY_NONE 0x100080 RDONLY NONE /mnt/md1raid/test . Mon Mar 27 09:24:15 2017



Log started: 2017-03-24 12:07:21

(Načítá se databáze … nyní je nainstalováno 151054 souborů a adresářů.)

Připravuje se nahrazení …/libwbclient0_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_amd64.deb …

Rozbaluje se libwbclient0:amd64 (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Připravuje se nahrazení …/samba-vfs-modules_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_amd64.deb …

Rozbaluje se samba-vfs-modules (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Připravuje se nahrazení …/samba-dsdb-modules_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_amd64.deb …

Rozbaluje se samba-dsdb-modules (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Připravuje se nahrazení …/python-samba_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_amd64.deb …

Rozbaluje se python-samba (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Připravuje se nahrazení …/libsmbclient_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_amd64.deb …

Rozbaluje se libsmbclient:amd64 (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Připravuje se nahrazení …/samba-libs_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_amd64.deb …

Rozbaluje se samba-libs:amd64 (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Připravuje se nahrazení …/samba_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_amd64.deb …

Rozbaluje se samba (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Připravuje se nahrazení …/samba-common-bin_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_amd64.deb …

Rozbaluje se samba-common-bin (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Připravuje se nahrazení …/samba-common_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u4_all.deb …

Rozbaluje se samba-common (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) přes (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) …

Zpracovávají se spouštěče pro balík man-db (2.7.0.2-5) …

Zpracovávají se spouštěče pro balík systemd (215-17+deb8u6) …

Nastavuje se balík libwbclient0:amd64 (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Nastavuje se balík samba-libs:amd64 (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Nastavuje se balík samba-vfs-modules (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Nastavuje se balík samba-dsdb-modules (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Nastavuje se balík python-samba (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Nastavuje se balík libsmbclient:amd64 (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Nastavuje se balík samba-common (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Nastavuje se balík samba-common-bin (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Nastavuje se balík samba (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u4) …

Zpracovávají se spouštěče pro balík libc-bin (2.19-18+deb8u7) …

Log ended: 2017-03-24 12:07:49



Ahoj,Nevím zda-li to tu už někdo řeší ale po posledním updatu samby na Debianu8 přestaly správné fungovat sdílené složky. Nyní se to chová tak že když rozkliknu sdílenou složku Backup tak sem se dostanu mohu zde mazat vytvářet soubory a složky problém nastane v momentě kdy vstoupím do této složky. A pokusím se zde něco vytvořit a nebo otevřít tak v ten moment průzkumník windows zamrzne. Tento update jsem nainstaloval na dvou serverech a odteď mám stejný problém. Zkoušel jsem sambu odinstalovat a nainstalovat, vytvořit nové sdílení ale je to stále stejné. Příkaz smbstatus vypíše tyto chyby:Uživatel mn-fm je zde připojen bohužel kopírování do podsložky stojí. Také jsem zjistil v htop příkazu že samba konstatně vytěžuje z 25% CPU.Děkuji za jakoukoliv radu. Ještě přikládám lis s poslední aktualizací.