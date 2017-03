Ahoj,tak jsem si konečně pořídil pevnou IPv4 adresu abych mohl rozjet 6in4 tunel od HE. Funguje to dobře, ale zřejmě z důvodu relativně starého routeru (1043 V1, ram upgrade na 64MB) asi na poloviční rychlosti než v4. Router už plánuju vyměnit delší dobu, otázkou je,za co.Ideál - dobrá podpora a stabilita wifi (ideálně ac, v ntb to mám, ale podmínkou to není), 128-256 ram (běží mi tam i vlastní deamon, plánuju ještě další věci), gigabit lan, 2USB, ideálně jednou interní.Jde mi o zkušenost....Díky