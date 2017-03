Jak programovat ARM procesory?

Zdravím všechny, potřeboval vás poprosit o radu v souvislosti s ARM procesory.

Chtěl jsem se v nich jen tak lehce zorientovat a případně s nimi začít programovat. Ze začátku jsem si chtěl zjistit, jakým způsobem se do nich nahrává program. Jednak kvůli zájmu, ale taky třeba, abych si mohl případně vyrobit programátor. Prošel jsem několik datasheetů, ale nevšiml jsem si, že by někde byla kompletní architektura. Někde je jenom popsaný assembler a psaní programů, jinde periferie, ale přímo způsob nahrávání software do procesoru jsem nikde nenašel. Víte někdo, kde by se to dalo vyčíst?



Taky jsem se zběžně díval po ČR, kde by se daly koupit nějaké zajímavé (M3, M4, M7...), ale moc jsem toho nenašel. Dají se tyhle procesory v ČR běžně koupit nebo si v případě zájmu budu muset objednat nějaký ze zahraničí? Jaký procesor byste mi doporučili jako začátečníkovi? Prozatím se zběžně orientuji, takže jen hodně obecně vím, že bych se rád naučil s něčím výkonnějším, co umí 32 bitovou architekturu, takže tak nějak pořád hledám.



Díky všem za odpovědi.