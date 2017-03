Bezpecne cloud riesenie pre uchovovavanie osobnych/pravnych dokumentov

Zdravim,



neviete odporucit cloud riesenie pre bezpecne ulozenie osobnych pravnych dokumentov (danove priznania, lekarske spravy atd.) v cloude.

Googlil som a vyzera to tak, ze existuje mnozstvo roznych rieseni ktore proklamuju, ze su "bezpecne", viete nejake konkretne odporucit?



Use case:

- Mam plno papierovych dokumentov ktore musim uchovavat v policke, co mi sposobuje problem, hlavne vyhladavanie v nich

- Potreboval by som nieco co by dokazalo ziskat metadata s dokumentu a aby podporovalo fulltext vyhladavanie

- Vsetko by malo byt sifrovane, samozrejme ze na klientovi, aby prevadzkovatel cloudu nevedel aky je obsah

- Dostupnost 24/7 - podpora mobilneho klienta, aspon read-only, tj. prezeranie dokumentov



Dakujem!