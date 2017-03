Nazdar, potřeboval bych poradit s konfigurací WAN IP v pfSense. Normální domácký router (ASUS NT-N18U) jsem nakonfiguroval vpoho, ale v pfSense jsem se zasekl u otázky 'For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address'. Když tam dám gateway, tak křičí 'not in subnet!'. Nevím co s tim, pfSense Docs mi nepomohly, tak snad tady to půjde líp.



Díky předem