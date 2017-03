Password manager pro Firefox

Ahoj,



poradil by někdo rozšíření pro Firefox, které by vyřešilo dva otravné problémy, které mám s jeho built in password managerem?



1) Schopnost uložit hesla i ve formulářích, které se odesílají pomocí <input type="button">, ne jen <input type="submit">.



2) Schopnost volitelně uložit i cestu k přihlašovacímu formuláři, abych mohl na example.com/abc mít jiné heslo než na example.com/def.



Příjemný bonus by bylo:



3) Neukládání statistických metadat (počet použití, datum posledního použití...), které mi při synchronizaci mezi počítači vyběhnou jako změna záznamu a já se musím rozhodnout, jestli přenést nebo nepřenést. (Vestavěný PM to dělá ještě idiotštěji, ta hesla při použití přešifrovává.)



Za samozřejmost považuji:



4) Ochrana hesel master heslem.



Nechci samostatnou aplikaci, nechci jiný prohlížeč.



Díky.