Windows 7 a Telemetrie

Ahoj vsem,Uz nejakou dobu pouzivam linux a windowsu se statecne vyhybam.Ale kdyz ho nekdo ostatni musi pouzivat doporucuji mu Windows 7 ale rozhodne ne Windows 10.Kdysi jsem cetl clanek o CEIP (Zlepsovani softwaru a sluzeb na zaklade zkusenosti uzivatelu).Podival jsem se na svoje Win7 mel jsem to vyple a dale jsem to uz nikdy neresil.Nedavno jsem rikal kamaradovi ze neco jako je ve Win10 uz bylo ve Win7 ale tam to po SP1 myslim uz bylo defaultne vypnute...Podival jsem se k nemu do pocitace a CEIP mel vypnute ale kdyz jsem se podival do (Planovac uloh)Tak vse co obsahuje CEIP tam mel zapnute...Tak nevim jestli to planovac uloh jenom kontroluje a nic neodesila a nebo se neco zmenilo.