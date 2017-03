#+auto.master

/mnt/SSHFS /etc/auto.SSHFS --timeout=30,--ghost

OSB_DoGa -fstype=fuse,soft,intr,rw,nodev,nonempty,noatime,allow_other,max_read=65536 :sshfs\#doga@192.168.1.100\:/home/doga

sshfs doga@192.168.1.100:/ /mnt/pokus



Ahoj,řeším takový problém, nějak se mi nedaří připojit SSHFS pomocí Autofs.auto.master:auto.SSHFS:Složku OSB_DoGa to vytvoří ale už nejde otevřít.Ručně to funguje:Takže klíče bez hesla fungují.Přes Autofs mám připojené ještě Sambu a NFS ty fungují.Nevíte proč to SSHFS nefunguje?Dík za pomoc