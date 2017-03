Multicast na switchi HP

Ahoj,



mám HP FlexFabric switch s několika (desítkama) VLAN. Provoz je izolován v každé VLAN, potíž je, že multicast pakety ignorují svoje VLAN, a procházejí do jiných. HP musí mít nastaven multicast routing a igmp enable aby fungoval jako querier a vůbec umožnil skupinu vytvořit a přihlásit se do ní.Ale zároveň se mi zdá, že multicast routing routuje multicast skupiny mezi VLANama. Tím pádem se multicast z jedné VLAN objeví v jiné VLAN.



Dá se to nějak JEDNODUŠE nakonfigurovat, aby to bylo izolované, nebo si musím dát opičí cvičení a zakázat na úrovni routingu a ACL ?