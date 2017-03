Epoptes, LTSP a tenké klienty

Zdravím.

Mám problém s rozchozením epoptes. Mám server, na kterém je MATE (Ubuntu 16.04.2 LTS) a běží na něm ltsp. K němu jsou připojeny tenké klienty. Snažím se zprovoznit epoptes, ale zatím žádný klient nevidím. Postupovala jsem takto:

1. Na serveru jsem instalovala epoptes (a při tom se mi instaloval i epoptes-client)

2. V chrootu v /opt/ltsp/amd64 jsem instalovala epoptes-client

3. Do /opt/ltsp/amd64/etc/hosts jsem přidala adresu serveru a vyrobila jsem nový image pro klienty.

4. Zkusila jsem v chrootu příkaz epoptes-client -c , ale dostala jsem chybovou hlášku:

140048672495256:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:s23_clnt.c:794:

epoptes-client ERROR: Failed to fetch certificate from localhost:789

A když si pustím epoptes, nevidím žádné klienty.

Může mi někdo poradit, co dělám blbě a co mám udělat, aby to fungovalo?