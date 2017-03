Cenzura na fóru

Dlouho se tu volalo po větší míře moderace. To je první věc. Takže když se téma zvrhne v nadávání, zesměšňování a totálně ujede mimo, tak ho zamkneme. Další věc je, že se zamykají věci, které sem nepatří. Fórum je primárně poradna a když sem někdo napíše blogový zápisek, tak je to zamčeno, protože to sem prostě nepatří. V horším případě, když je to jen sprostý výkřik (jako včera) je to rovnou smazáno, protože to porušuje pravidla diskusí na Rootu . Normální témata tu nikdo nemaže a pokud běží standardní diskuse, tak do ni nezasahujeme. Jakmile se ale začne s "ty pitomče, je vidět, že o tom nic nevíš" a celé to vykolejí, tak to zamykáme. Je potřeba tomu tady věnovat ten čas, jinak by to fórum bylo úplná džungle a to bychom mohli rovnou zrušit.Rozhodně tu nejsou komentáře mazány nebo blokovány kvůli nepohodlnosti nebo třeba adblocku. To se opravdu neděje.