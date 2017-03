SMB+VPN nebo Synology

Dobrý den,

Jsem naprostý začátečník (uživatel) a řeším problém se síťovou verzí účetnictví pohoda (ms Access).

Dva počítače jsou na prodejně, třetí v kanceláři na druhé straně města.



Na Raspi jsem rozchodil podle návodů na internetu Sambu, to je v pořádku, tam téměř nic nehrozí a běhá to,

Ovšem mám strach na stejném PC či Raspi rozchodit OpenVPN server aby byl bezpečný přístup k tomu accessovému souboru z kanceláře a otevřít port do světa, bo nevím co je v linuxu po instalaci defaultně otevřené ven, dovnitř či kde je jaká skulina a jaké služba kterou nepotřebuji něco troubí do světa či poslouchá.



Tak má cenu si s tím hrát, nebo koupit Synology tam to naklikat a zapomenout že něco takového ve firmě je ? (dokud to teda nezdechne)