Jak donutit Windows 10 dokončit kumulativní aktualizaci

Není potřeba se bát to vypnout. Po znovuspuštění to bude pokračovat.



...



Tj, zacne to rollbackem (1/2 den), a pak to obratem zacne ten update instalovat znova ...Mas od toho snap pred tim? Jestli jo, tak ho obnov ... a zkus druhej pokus. Mozna budes potrebovat i treti a ctvrtej ... do peti sem se zatim dycky vesel.Pokud ne ... no tak to nech tak 2-3 dny bezet. To je jedna z variant, jak uz bylo zmineno, mozna to i dobehne (teda vlastne kecam zcela jiste se ti to nainstalovalo do 10s a delas si tu z nas kozy). Nebo viz vejs, kdyz to proste vypnes, tak to bud po restartu bude pokracovat ... nebo to udela rollback ... nebo to uz nenabehne nikdy. Variantu si muzes vybrat treba hodem trojstranou minci.