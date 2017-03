Aktualizace DDNS IPv6 v Xubuntu

config ddns 'global'

option date_format '%F %R'

option log_lines '250'

option allow_local_ip '0'



config service 'myddns_ipv6'

option interface 'wan6'

option service_name 'duckdns.org'

option password 'mojeheslo'

option enabled '1'

option lookup_host 'mojehostname.duckdns.org'

option force_interval '1'

option use_ipv6 '1'

option domain 'mojehostname'

option ip_source 'interface'

option ip_interface '6to4-wan6'

option check_interval '5'



curl "http://nouser:mojeheslo@www.duckdns.org/v3/update?hostname=mojehostname&myip=mojeipv6"

we host a DynDns compatible endpoint https://help.dyn.com/remote-access-api/perform-update/

Kód: [Vybrat] https://{user}:{updater client key}@members.dyndns.org/v3/update?hostname={hostname}&myip={IP Address}

NOTE: This authentication method supports both IPv6 and IPv4 addresses. Use commas to separate multiple IP addresses in the myip field.



Poradí někdo, jak na aktualizaci DDNS IPv6 v Xubuntu u poskytovatele duckdns.org?Na turrisu (openwrt) v případě, že se mi aktualizuje IPv6 záznam, tak se automaticky nová ip adresa sesynchronizuje. Nastavení mám v /etc/config/ddns takovéto:Potřeboval bych upravit, aby to fungovalo i na ubuntu, s tím rozdílem, že by ip adresu bralo z interface teredo.Pokoušel jsem se aktualizovat pomocí curl, ale to mi nějak nefungovalo - přes curl to dokáže aktualizovat IPv4, ale ne IPv6. Nebo jsem něco dělal špatně.vrátí to NOCHG, i když IPv6 byla změněna.Píší:A zde: https://help.dyn.com/remote-access-api/perform-update/ Co dělám špatně?