Zdravím, znám rozdíl mezi synchronním a neblokujícím IO. Nedávno jsem se dostal k projektu v Go, kde je celý kód napsán synchronně, ale architekt tvrdí, že celá aplikace používá NIO (a testy výkonu tomu víceméně odpovídají). Je tu nějaký odborník, který by mi mohl vysvětlit, jak toho v Go dosáhli při použití sekvenčního kódu? Zběžně jsem prošel dokumentaci ke Go, ale na nic konkrétního jsem nenarazil.



Je to triviální, Go má vlastní scheduler. Na vstupu do funkce se přepíná kontext mezi goroutinami, a pokud by se nějaká zablokovala na IO, tak se prostě nespustí. Jakmile kqueue nebo epoll nebo IOCP (podle OS) dodá aktivní file descriptor, Go goroutinu spustí a výpočet vesele pokračuje. Go má své ABI, které dělá přepnutí kontextu levným (všechny registry na zásobníku), a překladač při volání funkce vkládá kód pro scheduler, takže v rámci normálního kódu funguje kooperativní přepínání velmi dobře, není problém mít milion goroutin (C1M). Použití callbacků bude sice stále efektivnější vzhledem k využití paměti (kqueue v C s bloky bude úspornější), ale v praxi - ruku na srdce - kdo řeší milion souběžných requestů (navíc 1M vyžaduje jen 4GB RAM, neboť Go automaticky smršťuje zásobník podle potřeby).