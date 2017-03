Vyplnění přehledu ČSSZ v Linuxu

Prohlížeč Chrome přestal od verze 42 podporovat rozhraní NPAPI (Netscape Plug-in API). Toto rozhraní je potřeba aktivovat tímto postupem:

1) Zadat do adresního řádku Chrome příkaz: chrome://flags/#enable-npapi

2) V sekci Aktivovat rozhraní NPAPI kliknout na odkaz Aktivovat

3) Restartovat prohlížeč



Pokud bylo rozhraní NPAPI již povoleno, pak je potřeba ještě nainstalovat nebo zaktualizovat java runtime environment (JRE) a příslušný zásuvný modul (plug-in) do webového prohlížeče.

@wnt: ses si jistej? take sem mu chtel napsat ze to dela jen blbe, ale kdyz vlezu na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2016 a chci vyplnit, tak na me zarve:Tento formulář vyžaduje rozšířenou funkčnost.kdyz dam kontrolu: https://eportal.cssz.cz/web/portal/kontrola-nastaveni-pocitace tak pise (jako ty) ze nemam "FormApps Chrome Extension", tak dam Instalovat, presmeruje me to na rozsireni (jako tvuj link), nainstaluju, ale schazi mi "FormApps Signing Extension", takze si stahuju pod testema uvedenej "Návod na instalaci doplňků pro práci s tiskopisy ČSSZ" , kde zjistuju ze "..Signing.." neni zadne rozsireni ale spolupracujici externi program...takze pustim Palemoon, odtuknu "cssz java certifikat" a koukam na fungujicne vyplnovaci formular nad javou...