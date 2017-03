Linux nebo FBSD ve VGA 640x480

Mam starsi LED TV pripojenou jako jediny monitor k Intel NUC. Rad bych to vyuzil k prehravani Youtube a detskych filmu z NAS. Problem je, ze to pripojeni je VGA a funguje pouze v rezimu 640x480. Potreboval bych poradit, ktery system umi jet od instalace az po desktop v tomto rozliseni, pripadne jak to udelat, abych ten system do toho nastaveni dostal. Mam zkusenosti s FreeBSD a linuxem (Debian, Ubuntu) a nejradeji XFCE, nicmene kdyz to bude fungovat, muze to byt cokoli. Zkousel jsem zatim jen Xubuntu, nicmene graficka instalace okamzite preskoci do vyssiho rozliseni a XFCE potrebuje vyssi jinak se tam nevlezou okna (tlacitka jsou jiz dole mimo obraz). Vim, ze by to slo nanstalovat v textovem rezimu, nicmene co potom? Dik za kazdou radu.