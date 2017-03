CVUT FJFI - Skusenosti

http://km.fjfi.cvut.cz/rozvrh/timetable/png/parts/Ing1ASI1.png

V magisterskom štúdiu máš na výber dva odbory a to Matematickú informatiku na katedre matematiky a ASI na katedre softwarového inženýrství. Čosa týka MINFu, netají sa tým, že sa jedná o teoretickú informatiku - teória informácie, zložitosti, čísiel, matíc a rozpoznávanie obrazu je zopár povinných predmetov z výberu. ASI je pre zmenu do istej miery kombinovaný s ekonómiou a dostaneš ako povinné predmety a veci typu Monte Carlo, štatistika, ekonomické rozhodovanie atď.Študentov v magisterskom štúdiu celkovo nie je veľa, takže rozvrh máš pevne daný a nebudeš si mocť vyberať cviká a pod. (ak si na to bol zvyknutý), čiže máš pevný rozvrh (pokiaľ si to skupinovo nevybavíte s prednášajúcim). Príklad rozvrhu na tento semester a zoznam povinných predmetovInak na FJFI je "komorná" atmosféra a po chvíli ťa bude poznať väčšina vyučujúcich. Neviem čo by si ešte potreboval vedieť, hlavne sa pozrieť na povinné predmety a rozhodnúť sa či je to to, čo by si chcel.