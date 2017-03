man -w bash | xargs zcat | groff -mandoc -Tpdf -dpaper=a5 -P-pa5 > bash.pdf

man -w bash | xargs zcat | groff -mandoc -Thtml > bash.html

v případě PDFka mám velké okraje a zatím se mi nedaří se s tím popasovat

v HTML zase zlobí zobrazení textu (při nějaké velikosti fontu v ebooku to nezalomí tu a tam nějaký text a tak vidím jen čast textu na řádku)



Snažím se exportovat man. stránky do el. čtečky (v mém případě Kindle PW 2).Zatím jsem skončil u:Oboje pak pomocí Calibre pošlu do čtečky, ale..Jak vy to řešíte ?Děkuji, J.