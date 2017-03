ssh -AX user@server.example.net firefox

Ahoj,dost casto se potrebuju pripojovat na firefox ve vnitrni siti (nejde port forwarding, potrebuju i javu). Bezi mi na to virtual s xubuntu 16.04.Pokud pouziju ssh x forwarding (ssh server ma vynucenou kompresi):tak je to brutalne pomale, temer nepouzitelne (internet nepada pod 20/20Mbps).Takze jsem to musel vyresit pomoci xrdp :-/Jak pouzivate X forwarding? Co delam blbe? Libil by se mi mnohem vic, nez kompletni vzdalena plocha.