Dell Latitude:Alps touchpad: dvojklik 2 prsty

Poradíte, jak na notebooku s Alps touchpadem povolit to, aby klepnutí 2 prsty do plochy touchpadu fungovalo jako pravý klik? I přestože má fyzická tlačítka pod i nad touchpadem. Touchpad je multitouch, umí gesta jako zoom, ale mám pocit, že ten software dell touchpad je zmrvený, uživatelsky navržen tragicky a nastavit tam nejde vše.

§

Zkoušel jsem HKLM\Software\Alps\Apoint\Gesture: 2TapFunc->1, 2TapSetting->13, 2TapShow ->1, 2TapSupport-> 1. Po restartu to nejde stále. Os win 7



Také by mě zajímalo kde najdu dokumentaci k těm volbým k registru je jich tam spousta. a také co u každé volby znamená suffix Func,setting,Show,Support.