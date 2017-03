Obdoba RCS $Log$ v gitu

K radám ostatních připojím že by mohlo dobré použít ty git hooks, aby po commitu/checkoutu vytvořili soubor který bude obsahovat hash commitu, případně název větve. Ten soubor by nebyl přímo součástí commitu (.gitignore), a případně by ho bylo možno includovat z těch skriptů pokud bys to potřeboval vypsat skriptem. Mělo by to být jednodušší něž použití filtrů a s obdobným výsledkem.



Taky by šlo použít pro deployment samotný git (případně ve spolupráci s hook scripty) a zjišťovat příkazem (viz trupik).



Případně se dá použít opačná logika. Ve chvíli kdy se rozhodneš uvolnit verzi tak spustíš nějaký vlastní skript s případným "pěkným" číslem verze jako parametrem - nebo si na to napíšeš logiku do skriptu. Zkontroluje se že je workingdir čistý, a číslo verze se přilepí jako štítek k commitu, pak se vytvoří se balíček pro deployment. Součástí přípravy může být právě "vypálení" označení verze včetně hashe do některého ze souborů. Balíček se uloží někam bokem, a případně se rozdistribuje kam je potřeba. Je mi jasné že na menší věci je to tak trochu kanón na vrabce. Ale zase se to může hodit pokud jsou v pracovním adresáři i nějaké "pomocné" či konfigurační soubory které by se neměli dostat ven, nebo naopak pro deploy je potřeba je nahradit jinými. A mít pěkně připravené balíčky(třeba zip soubory) má něco do sebe.