Probuzení Androidu při vypnutém zařízení

ahoj, je technicky mozne spustit audio subor, prip. nejaku inu aplikaciu (nie je dolezite) na tablete s androidom, ktory je vypnuty - v nejaky vopred nastaveny cas?



motivacia: budik s hudobnym playlistom



je mi jasne, ze ak je zariadenie zapnute, tak to nie je problem s pouzitim AlarmManagera - to som vygooglil. ja ale chcem PRIMARNE vypnuty tablet nastartovat a po starte spustit playlist. ak by nebolo mozne nastartovat ho z "cold boot" zniesol by som, boot zo "sleep modu"- ak nieco take existuje. Android som este neprogramoval, ani nemam taketo zariadenie doma, tak s tym nemam skusenosti, v JavaEE ale pracujem niekolko rokov, takze ak je to technicky mozne, nieco by som naklepal, ak to uz nahodou niekto predo mnou nevymyslel.



tiez Android NDK by zrejme nebol problem, C++ by som tiez nejako naklepal

dik za tipy.