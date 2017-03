Cvičebnice pro teoretickou informatiku a diskrétní matematiku

Ahojte, potreboval by som nejaké kvalitne skriptá, alebo cvičebnice s riešenými príkladmi určene pre vysoké školy (ideálne cuni ale nie je to podmienka) z diskrétnej matematiky (kombinatorické úlohy, grafy a pod.) a teoretickej informatiky (výrokové formuly, dôkaz sporom a indukciou, regulárne jazyky a gramatiky, gramatiky, časová zložitosť algoritmov a pod.)



Pre chytrakov ktory by sa rozhodli komentovat stylom ci si neviem najst skripta z danych predmetov, tak tie som nasiel. Lenze povacsinou to je len teoria a ziadne cvicne priklady.



Ak by šlo o kvalitne spracované materiály, nemusia byť v elektronickej podobe, ale dávam prednosť pdf.



Ďakujem.