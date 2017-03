Dobrý den,

Prohlížeč Mozilla Firefox má kompletní nastavení na adrese "about:config"

Hledám způsob jak např. 30 řádků nastavení importovat do nového prohlížeče MF abych to nemusel dělat ručně.



(Chci importovat pouze tato nastavení nechci kopírovat celý profil)



browser.sessionstore.enabled > false

Toto nastavení zakáže dělat screenshoty stránek které navštívíte (které se ukládají na vašem PC) nechápu že není v mozille jednoduchá možnost to vypnout.



Takových věcí má firefox více které bych chtěl povypínat a importovat nastavení i někomu jinému...