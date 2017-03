Výpadky na Wi-Fi kartě Intel 7260AC

Dobrý den, mám neustále problém s wifi kartou Intel Ultimate AC 7260 Dualband. Stává se mi často, že se notebook Windows 8 odpojuje od sítě (Router Asus N55U (jen 802.11n)



Chtěl bych doporučit nějaký program nebo způsob, abych zjistil příčinu odpojení ze sítě (jak logovat na routeru, jestli to nějak jde zjišťovat, tak v tom notebooku).



Odpojování se stává jak 1m od routeru, tak ve vedlejší místnosti tak i v jiném patře. Další věc, která mi extrémně vadí, je že upload z notebooku je jen 4Mb/s, download je OK (30 Mb/s) i když bych si představoval 75Mbps (vemu li polovinu ze 150 Mbps - šířka je jen 20Mbps a router )). Wifi karta je 7260 je dualband a dual stream, O routeru nevím, amožná i triple stream-má 3 antény (pokud to nejsou fake antény jako u edimaxů...)



Co se týče signálu, i v nejhorším případě (jiné patro) ukazuje inSSider sílu -50dB (nevím ale zda ukazuje sílu AP nebo to druhé). Na daném kanálu se jiný AP nenachází.





Zkoušel jsem v nastavení Síťové adaptéry - wifi - Konfigurovat - Upřesnit všeljaké parametry (wmm, roaming, tx) .

Také v routeru (tx bursting, wmm, scheduler...) Pásmo mám 2.4GHz, protože 5GHz je ještě tragičtější.



Myslím si , že je to nějaký speci fický problém 7260AC, protože jiný laptop s Broadcom kartou zde má vynikající parametry připojení bez výpadků. Dokonce i 10 let starý notebook (tuším že karta byla něco Dell 1505 n-draft 2.4GHz) taky byl bez problémů (zvládal 10MB/s ale při tomto toku se zatěžoval hodně CPU a docházelo také k BSOD.)