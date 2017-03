Magisterske štúdium na FI MUNI.

offtopic:hned na uvod ta upozornim, aby si zbytocne nereagoval na komentare od javamana. Ked sa tu rozbehne debata, tak uvidis, co je to za psychicky choreho trolla, ktory ludi studujucich na VS oznaci za lopaty, lebo VS je pre lopaty, a v podstate kazdy je pre neho lopata, len on je genius a java je najlepsi jazykK tvojej otazke:Ja som studoval na FI MUNI, ale studoval som SSME - obor, nie moc zamerany na IT, ale boli tam aj predmety IT. Takze ja by som ti popisal moj pocit tak zo vseobecneho hladiska. Mgr. na FI MUNI mozes v podstate vystudovat za kratsi cas, ako su 2 roky. Vsetko zavisi na tom, ako si navolis predmety. Kludne sa v prvom rocniku daju robit predmety urcene pre druhy rocnik. Velka vyhoda je, ze nemas kreditovy strop. Kludne si mozes navolit predmety, ktore ta zaujimaju, a to aj z inych fakult, cize kludne si mozes dat aj predmet z nejakej filozofie. Naozaj je tam obrovska volnost vo vybere predmetov.Kde si absolvoval bakalarsky stupen? Ja som absolvoval bakalara na FIT VUT a tam to bolo docela hard, nehovoriac o tom, co viem z pocutia, tak magistersky je este vacsi hard. FIT VUT je viac prakticky zalozena fakulta, FI MUNI skor teoreticky. Otazne je, ci ti to tak vyhovuje. Ale ako som spominal, mozes si navolit kopu aj praktickych predmetov, co sa zas na FIT VUT nedalo (neviem ci sa to teraz da).