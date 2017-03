if(window.location.href.indexOf("co-hledam") > -1) {

...

} else {

...

}



http://mojestranka.cz/?klic1=hodnota1&klic2=hodnota2



Url lze parsovat z window.location.href, treba:na POST zapomen, to stranka nezna, jedine to co ji na serveru zopakujes v GET, tedy v url, treba jako