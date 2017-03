OpenVPN: TLS Error

Mon Mar 13 09:20:55 2017 1.2.3.4:20986 TLS: Initial packet from [AF_INET]1.2.3.4:20986, sid=b5eb63ec f34bd4f3

Mon Mar 13 09:21:26 2017 1.2.3.4:20986 TLS: new session incoming connection from [AF_INET]1.2.3.4:20986

Mon Mar 13 09:21:55 2017 1.2.3.4:20986 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)

Mon Mar 13 09:21:55 2017 1.2.3.4:20986 TLS Error: TLS handshake failed

Mon Mar 13 09:21:55 2017 1.2.3.4:20986 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting

Mon Mar 13 09:21:57 2017 1.2.3.4:20986 TLS: Initial packet from [AF_INET]1.2.3.4:20986, sid=d5642f55 4c99b968

Ahoj,asi tyden mi bez problemu fungovala OpenVPN.Dnes ve 3 rano se najednou jeden server (v roli vpn klienta) odpojil a v logu OpenVPN serveru vidim kazdou minutu (odpovida volbe "keepalive 10 60"):Ostatni klienti se pripoji bez problemu.Odpoledne se tam budu muset jet podivat.Nejaky napad, co se mohlo rozbit a jak to opravit? Jde to nejak opravit na starane vpn serveru?Na nastaveni OpenVPN serveru ani klienta jsem nesahal, nic se nemenilo.