page {

background: white;

display: block;

margin: 0 auto;

margin-bottom: 0.5cm;

box-shadow: 0 0 0.5cm rgba(0,0,0,0.5);

}

page[size="A4"] {

width: 21cm;

height: 29.7cm;

}

<page size="A4">loop pre GS1 kod</page>

http://2d.tomastrnka.eu/inputqrcode.php

Dobry den.Uloha je jednoducha. Tlack GS1 kody na papier. Ako vytvorit GS1 mam zmaknute. Problem nastal ked chcem dostat vystup nariklad vo formate A4.Riesim to taktonasledne na stranke to potom vyzeraUkazkaPokial mam len 20 GS1 kodov vsetko je fajn. Ale ak ich zadam napriklad 100. Parameter How many barcodes ?Ukaze mi to len jednu A4 co je super ale uz nie pre ostatne. Zabil som s tym celu noc a zda sa mi ze riesenie bude jednoduche ale uz na to nemam energiu.Takze ma niekto nedelnu ideu ako to fixnut?