Ahojte mam zaujem studovat na vut fit v brne a nakolko tam potrebujem na prominuti prijimacej skusky 60 a viac percentil z matiky alebo z vsp tak som samozrejme tie testy bol skusit ... no ale 2x po sebe som to napisal na 58 ... chcel by som sa len spytat ze ci je nejaka sanca ze ma zoberu aj s tymto percentilom resp. ci sa nejako ta hranica percentilu bude menit a ked ano tak o kolko sa zvykne menit .... pretoze ked som bol na dod na fakulte tak profesor vravel ze do tych 50 by sa mal dostat kazdy no neviem co je natom pravdy