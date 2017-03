POCO C++ nepoužívám, ale vypadá to dost low level a duplikuje to spoustu věcí z boostu a C++11 a výš, což je celkem pochopitelné vzhledem k době, kdy POCO vzniklo.



Spíš bys měl napsat, k čemu to hodláš použít, opravdu chceš implementovat generický HTTP server? To nedává smysl, můžeš použít Apache nebo nginx. Nebo spíš potřebuješ nějaký síťový komunikační framework? Pak je spousta vhodnějších věcí než POCO.