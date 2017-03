instalace par distribuci do vm - par postrehu

jen tak mozna by se nekomu mohlo hodit, zkousel jsem nainstalovat na mym macbooku pro par distribuci, vzdy nejdrive do parallels, kdyz byl problem pak do vmware pak do virtualboxu, za uspesnou jsem povazoval kdyz instalace probehla v pohode vcetne u Parallels Parallels Tools, u vmware vmware tools a virtualboxu virtualbox additions, par distribuci jsem zkusil i naostro pres refind ale zkusenosti nebyly moc pozitivni (zkusil jsem opensuse tumbleweed a ubuntu), proste se mi ten dual boot nejak rozdrbal asi problem s uefi a refind neni tak vsemocny aby si po priinstalaci dalsiho OS sam ocichal partitions a pridal automaticky jednotlive polozky do sveho boot menu, to uz jsem mel v minulosti lepsi zkusenosti s reflt



nazory prosteho klikace



opensuse tumbleweed - udelala na mne nejvetsi dojem, kde ma klikatka pres yast na snad uplne vsechny konfiguracni nastaveni, one click install pres software.opensuse.org je navykovej, suse open build service na mne take udelala dojem, pri ostre instalaci ale nerozpoznala moji wifi broadcom, ale nejak jsem pak metodou pokus omyl doinstaloval ruzne bc* broadcom wifi wireless wlan balicky a casem to "samo"zacalo chodit, vubec netusim jestli pres Network Manager nebo jiny nastroj na spravu pripojeni, byl jsem v tom dezorientovan, prilis mnoho nastroju, prilis mnoho cest, prilis mnoho moznosti



suse linux enterprise desktop - prekvapive mnohem vetsi problemy pri instalaci nez u opensuse tumbleweed



centos 6.x - dojem rock solid, vsechno bez nejmensich problemu



openbsd, netbsd, dragonfly bsd - brutal, ani jsem si netuk, defaultni instalace je bud uplne bez X ek - openbsd, nebo s nejakym obskurnim WM ve kterym krome terminalu nebyolo vubec nic, ani spravce softwaru kterym bych si neco pridal - netbsd, dragon fly jsem ani nenainstaloval



freebsd - do pouzitelneho stadia jsem to dostal az pres navod na youtube, jinak defaultni instalace mne ani nehodila do X ek



pc-bsd, nyni trueos - user friendly, nebe a dudy proti shora zminenym *bsd, ovsem Tools(Additions) pro ne ve VMs nejsou nebo se mi nepodarilo rozchodit



slackware - brutal, uz instalace pro mne porod ale dal jsem to vcetne manualniho rozdeleni virtualniho disku, proste co si sam neudelas to nemas, X ka bez spravce softwaru nebo jsem nepochopil kde a jak, Tools(Additions) pro ne ve VMs nejsou nebo se mi nepodarilo rozchodit



salix - pokus o vice user friendly slackware, nainstaloval jsem krome Tools(Additions) pro ne ve VMs nejsou nebo se mi nepodarilo rozchodit, jinak ve spravci softwaru malo balicku



Zenwalk - dtto jako Salix dalsi pokus o user friendly slackware, Tools(Additions) pro ne ve VMs nejsou nebo se mi nepodarilo rozchodit



Chakra linux - povedlo se, opet snaha o user friendly slackware, malo balicku, Tools(Additions) pro ne ve VMs nejsou nebo se mi nepodarilo rozchodit



Wifislax - dtto pokud si dobre pamatuji



Vector linux - ani jsem nenainstaloval jestli si dobre pamatuji, jinak dalsi pokus se slackware



debian stable, testing - distribuce ktera mi nejvice prirostla k srdci, je dost konzervativni abych se i neco naucil pres rucni konfiguraci a zaroven ma i nejake ty gui klikatka co usnadnuji spravu, dobra rovnovaha mezi obojim



kubuntu, ubuntu, xubuntu, linux mint - vsechno out of the box vcetne Tools(Additions) pro ne ve VMs, oproti debianu kde jsem *.deb shnale po celym netu vsude mozne tak tady pres ppa launchpad jednodussi najit co potrebuji



antergos - distribuce ktera mne nejvice prekvapila nebot mi jako nezkusenemu otevrela svet ARCHu a AURu - udelala na mne dojem, nejvetsi pocet aplikaci ze vsech dister pres yaourt, nehrajou si na patenty



fedora - problem s instalaci ver.25, musel jsem zvolit 24, celkove na mne pusobila jako "nedotazena"furt jsem mel pocit ze neco fungovat nebude



ghostbsd - druha nejvic user friendly *bsd po pc-bsd (trueos)



mageia, mandriva ruzne verze - celkem prijemny dojem asi spis pro zacatecniky jako ja, vsechno jsem rozchodil



oracle linux - rozchodil jsem ale pouzivat bych to nechtel, nemel jsem pocit takove funcnosti jako u CentOS 6.x



mx mepis antix - rozchodil jsem, ale radeji bych bral debian



slax, knoppix - neplnohodnotne distribuce na plnou instalaci na hdd, hodi se jako boot live usb tam ma knoppix vubec nejlepsi detekci hw ze vsech dister co jsem zkousel na fyzickem hw, slax malo balicku mel by prejit na debian based, jinak o nicem



slacko puppy - nainstaloval jsem, ale clovek je odkazan co pro nej komunita vytvori za balicky *.pet *.pup pokud se je nenauci vytvaret si rucne sam je druhej kdyz neco chce



sabayon - pro mne jedina moznost jak nahlednout do sveta gentoo, rozchodil jsem ale nevedel jak dal, jak se tam instaluji apps portage emerge ebuilds .. musel bych se hodne ucit, holt distro pro velky kluky



Solaris, OpenIndiana - jen jsem to dostal do Xek, dal jsem se nehnul, Tools(Additions) pro ne ve VMs nejsou nebo se mi nepodarilo rozchodit, pocit ze vubec nejsou aplikace nebo je jich ve srovnani s linuxem strasne malo



elementary - rozchodil jsem vse, pocit user friendliness asi na urovni mageia (openmandriva)



zorin - vse ok, takovy nenapadny cerny kun, mel jsem dojem ze to bych asi zvladnul pouzivat



pclinuxos - vse ok, pocit zhruba jako u elementary, zorinu a magei (openmandrive)



archbang, bridge linux - nepovedlo se mi vubec nainstalovat,



manjaro - dokazal jsem nainstalovat, smutek ze neni AUR jen vlastni repo manjara kde je toho oproti AURu hodne malo



kanotix, kali linux - silne pod vlivem debianu, vsechno ok



suma sumarum - asi neco je na tom co clovek zacal pouzivat jako prvni na fyzickem zeleze, u mne to byl debian takze mi pripada k mym schopnostem, moznostem a cilum (jen nainstalovat, lehce upravit a pouzivat) jako nejblizsi, libi se mi jista konzervativnost a vybalancovavani mezi klikatky a rucni konfiguraci



pokud bych byl v budoucnu ultra linej a chtel vsechno jen naklikat a pouzivat tak bych asi zkusil znovu ten opensuse tumbleweed



a pokud bych rad riskoval ze neco vlastni neschopnosti zkazim ale chci mit pristup k nejvetsimu zdroji software bez rucniho pridavani repozitaru, ppas, shaneni kde se jaky *deb *rpm vali na netu tak antergos



snad si z toho nekdo muze neco vzit, treba ze jsem neschopa, proste kazdymu distru jsem venoval jen jeden pokus a chvili casu a proste bud to slo vsechno out of the box na 1 kliknuti vcetne Tools(Additions) pro ne ve VMs nebo to hned slo z disku



uplne jina liga by pak byla instalovat tohle vsechno na ruzny fyzicky hw a divat se co chodi rovnou a co ne, na to jsem nemel chut, pro me potreby staci VMs, aspon jsem odstinen od problemu s rozchazovanim hw