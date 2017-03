JS: composition over inheritance

const introducer = (state) => ({

name: state.name,

introduce: () => console.log(`I am ${state.name}`)

})



const traveler = (state) => ({

place: state.place,

travel: (destination) => {

state.place = destination

console.log(`I have arrived at ${state.place}`)

}

})



function hikerFactory(name, place) {

let state = {name, place}

return Object.assign(

state,

introducer(state),

traveler(state)

)

}



var johny = hikerFactory('Johny', 'Paris')



johny.introduce()

// I am Johny

johny.travel('Berlin')

// I have arrived at Berlin

johny

// Object {name: "Johny", place: "Berlin"}

// vidim len ze je Object



function hikerFactory(name, place) {

let state = {name, place, type:'Hiker'}

...



johny

// Object {name: "Johny", place: "Berlin", type: "Hiker"}

// vidim ze je typu Hiker a teda ho zrejme vytvoril hikerFactory



class Hiker {

constructor(name, place) {

Object.assign(this, {name, place})

}

}



function hikerFactory(name, place) {

let state = new Hiker(name, place)

...



johny

// Hiker {name: "Johny", place: "Berlin"}

// vidim ze je z triedy Hiker a teda ho zrejme vytvoril hikerFactory



Zdravim mam jednu otazku vohladom best practice ako riesit "povod" objektu.Chcem sa vyhnut OOP strukture a objekt vznika funkcionalne kompoziciou funkcionalit, ktore ma vediet.Priklad: Chcem spravit Hikera a ten ma vediet sa predstavit a cestovat, pridelia sa mu teda metody introduce a travel s prislusnymi properties.Vsetko funguje ale v chrome devtools nezistim co je zac, lebo je anonymny:V podstate mam dve moznosti ako ho odanonymnit.Prva je pridat property co nieco o nom prezradi:Druha elegantnejsia je pomoct si triedou: Co je zdravsie? Pridat si property na jeho identifikaciu alebo vytvorit jeho state z triedy ?