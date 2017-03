Zdravíčko,



v rámci dalších krámů mám šanci se dostat k serverům Sun Netra T5220. V tento moment neznám přesné osazení mimo to, že to má vytahané disky, ale jinak, užil by to někdo? Schrouplo to až osmijádro se 64 vlákny, samozřejmě dneska už to není trhač asfaltu, ale jestli na tom už někdo něco má, nebo by si s tím rád pohrál…?