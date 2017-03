vim, ze mi neverite, to je jenom vase vec.



1. Napiš článek, anglicky. Vše v něm musí být logicky zdůvodněné a jasné.2. Pošli článek dočasopisu.3. Připrav se na trecenzní řízení. Recenzenti budou mít otázky, hodně otázek. Jejich úkolem je hledat chyby, a to v tomto případě budou dělat velice intenzivně.4. Až to projde recenzním řízením potom to vyjde časopise.5. Po publikaci v časopise se připrav na lavinu otázek od lidí, kteří si to přečtou. Budou mít nejasnosti, ale taky budou hledat chyby.6. Když si tím vším projdeš tak ano, dá se říct, že jsi vyřešil P, NP problém.Když budeš mít štěstí tak než ti to výjde v časopise, tak to bude trvat rok, ale připrav se na delší dobu.Časopisem nemyslím ani Computer, ani Chip, ale něco podobného tomuhle (ber to jako příklad, kde by se to dalo publikovat, aby to vůbec mělo smysl):Popřípadě tady:Nestraším tě, tohle je realita.jinak to zapadne, nikdo si toho nevšimne. Takových lidí, co přišli s řešením velkého problému byly tisíce.