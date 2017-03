Dobrý den mám takový problém s DaVinci Resolve 12.5.5 na Zorin OS Core 12 (Ubuntu 16.04).Jakožto docela nezkušený uživatel linuxu si fakt nevím rady a nějak ani rady z netu nefungovali (program je "nainstalovaný", ale nelze jej spustit, nelze nic dělat).Při instalaci přes příkazy vypíše se při instalaci toto: http://prntscr.com/egudww Přes run se nic nezobrazí.Nevím si rady, proto se ptám jak to zprovoznit, případně to vysvětlujte po lopatě. Bude to lepší, děkuju.