Jeste bych dodal, ze u one hole context se (co jsem videl) pracuje pouze s "derivacemi" polynomu, ktere lze s vyjimkou derivace linearni funkce a konstanty odvozovat rekurzivne prave pomoci Liebnizsova pravidla.



s/polynomu/mocninnych fciBerte to jenom jako hint, nemam ted cas se tim zabyvat a nikdy predtim jsem to nevidel. Ale jak jsou nekde stromy, binomicky koeficient se nabizi. Je proste mozne, ze ten koncept sdili algebraickou strukturu s okruhem s Liebniezovym pravidlem.Podobne se pouzivaj v elektrice komplexni cisla pro reseni obvodu v harmonickem ustalenem stavu, ackoliv si asi neumite predstavit, co ma znamenat to "komplexni napeti".