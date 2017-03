Vystavba vesnicke opticke site

V nasi vesnici se pripravuje rekonstrukce hlavni komunikace a v hospode vzniklo tema "proc se nazasitovat optikou?". Zatim nechavam stranou komercni smysluplnost stavby vlastni site (stale jsme v rovine hospodskych uvah) i vlastni pripojeni takove site do internetu, ale rad bych nasal nejake zkusenosti se stavbou optiky.Moje hruba predstava je, ze do komunikace polozim HDPE trubky (32 resp. na koncich 20 mm) tak, abych nasledne mohl zafouknout mikro-trubicky. Pocitam, ze s okolnima ulicema pujde o 30 - 40 domu, vse vychazi na celkem peknou jednoduchou hvezdu.Otazkou je, jak pak obslouzit vlastni opticky HW. Nikdy jsem nic podobneho nedelal, ale napadaji me dve varianty.1) Amaterske reseni - HUB osadit necim jako https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch-12f/ a na koncich posadit Mikrotiky. Pokud by bylo potreba resit nejake oddeleni siti, tak by se resilo na ulovni VLAN.2) Nejaka forma PON s pouzitim splitteru a na koncich klasicke ONT. Tady jsem ovsem nenasel zadne "male" reseni.Jsou moje uvahy spravne?Diky,Jirka