Ahoj,

potřebuju poradit v JavaScriptu s načítáním a uložením desítek parametrů s nastavením z/do lokálního souboru (bude to záloha parametrů pro zařízení). Něco jsem hledal a trochu jsem se zamotal v pojmech. Stačilo by mě nakopnout, co vlastně mám použít pro čtení, zápis a zpracování. Chtěl bych něco jednoduchého a univerzálního pro nové prohlížeče - HTML5. Mám použít nějaké File API nebo to jde pro tento případ jednodušeji? Jak to pak nejlépe rozparsovat?



Díky