Dobry den,



jiz nejakou dobu pouzivam Truecrypt a ted jsem presel na VeraCrypt.

Zajimalo by me kdyz mam disk napr. 500gb a chtel bych do nej vytvorit sifrovany soubor jaky format pro disk a pro soubor doporucujete a jaky cluster.



Ted pouzivam exfat 128kb pro disk a pro sifrovany soubor taky exfat 128kb