Jak vytvořit a vypsat složitější pole bez databáze.

$pole = [ "windows" => "Windows" , "linux" => "Linux" , "apple" => "Apple" ] ;

foreach ($array as $key=>$value){

echo $key."<br>";

echo $value."<br>";

}



<a href="/windows">Windows</a>

<a href="/windows/windows10">+ Windows10</a>

<a href="/windows/windows7">+ Windows7</a>

<a href="/windows/windowsXP">+ WindowsXP</a>

<a href="/linux">Linux</a>

<a href="/linux/debian">+ Debian</a>

<a href="/linux/debian8">+ + Debian8</a>

<a href="/linux/debian7">+ + Debian7</a>

<a href="/linux/ubuntu">+ Ubuntu</a>

<a href="/linux/opensuse">+ OpenSuse</a>

<a href="/apple">Apple</a>

Ahoj, snažím se vytvořit a vypsat pole v php. V manuálu jsem zjistil, že můžu vytvořit pole třeba taktoa následně ho můžu celé vypsat třeba taktoJenže už jsem nenašel/nepochopil, jak bych mohl vypsat pole, které by ještě mělo u každé položky další položky. Nevím jak to přesně napsat, zkusím raději napsat jak by měl vypadat výsledek.poradil by mi někdo, jak vytvořit a vypsat takové pole? Děkuji za pomoc.